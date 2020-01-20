Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В армии России заявили о готовности перебросить в Донбасс инженерные войска

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

В армии России заявили о готовности перебросить в Донбасс инженерные войска
Российские военные, Serge Uzakov / globallookpress.com

Российские военные готовы поучаствовать в очищении от мин территорий Донецкой и Луганской областей, где с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между украинской армией и ополченцами. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад в радиоэфире Константин Смешко, занимающий пост заместителя командующего инженерными войсками (ИВ) РФ.

Смешко, ставший собеседником «Эха Москвы», отметил, что подразделения ИВ могут отправиться в Донбасс «хоть завтра» в случае получения подобного распоряжения от Сергея Шойгу, министра обороны страны.

Ранее сегодня сообщалось, что в непризнанной ЛНР раскрыли подробности нового боя между киевскими силовиками и националистами в зоне конфликта.

Читайте также:

1. В ЛНР раскрыли детали обернувшегося потерями боя ВСУ с «правосеками» в Донбассе

2. Военкор сообщила о «нешуточном» обострении боев между ВСУ и ополченцами ЛНР

 

ДЦ

//картина дня

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В России с высокоскоростным железнодорожным движением все очень сложно. С одной стороны, у нас из Москвы ходят Сапсаны в Петербург и Нижний Новгород, есть Аллегро…

//новости ан

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что компетентные органы государственной власти поддерживают активные контакты с другими странами на фоне…