В армии России заявили о готовности перебросить в Донбасс инженерные войска

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20 января 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, Serge Uzakov / globallookpress.com

Российские военные готовы поучаствовать в очищении от мин территорий Донецкой и Луганской областей, где с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между украинской армией и ополченцами. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад в радиоэфире Константин Смешко, занимающий пост заместителя командующего инженерными войсками (ИВ) РФ.

Смешко, ставший собеседником «Эха Москвы», отметил, что подразделения ИВ могут отправиться в Донбасс «хоть завтра» в случае получения подобного распоряжения от Сергея Шойгу, министра обороны страны.

Ранее сегодня сообщалось, что в непризнанной ЛНР раскрыли подробности нового боя между киевскими силовиками и националистами в зоне конфликта.

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