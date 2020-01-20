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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Военкор сообщила о «нешуточном» обострении боев между ВСУ и ополченцами ЛНР

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Военкор сообщила о «нешуточном» обострении боев между ВСУ и ополченцами ЛНР
Ополченцы Донбасса, Sandro Maddalena / globallookpress.com

На луганском фронте произошло «нешуточное» обострение боевых действий между Вооруженными силами Украины и ополченцами. Такая характеристика сложившейся ситуации содержится в публикации, размещенной в Facebook военным корреспондентом Мариной Харьковой.

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Харькова, в частности, отметила, что некоторое время назад ВСУ осуществили попытку «ползучего продвижения» к позициям Народной милиции ЛНР. Украинская сторона обстреливала рубежи, которые занимают ополченцы у трассы «Бахмутка», из различных видов вооружения. На данном участке велись интенсивные стрелковые бои, проинформировала своих подписчиков в социальной сети военкор.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Госдуме предрекли присоединение непризнанных ДНР и ЛНР к России.

 

ДЦ

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