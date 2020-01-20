Военкор сообщила о «нешуточном» обострении боев между ВСУ и ополченцами ЛНР

//В мире 13+

20 января 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы Донбасса, Sandro Maddalena / globallookpress.com

На луганском фронте произошло «нешуточное» обострение боевых действий между Вооруженными силами Украины и ополченцами. Такая характеристика сложившейся ситуации содержится в публикации, размещенной в Facebook военным корреспондентом Мариной Харьковой.

Харькова, в частности, отметила, что некоторое время назад ВСУ осуществили попытку «ползучего продвижения» к позициям Народной милиции ЛНР. Украинская сторона обстреливала рубежи, которые занимают ополченцы у трассы «Бахмутка», из различных видов вооружения. На данном участке велись интенсивные стрелковые бои, проинформировала своих подписчиков в социальной сети военкор.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Госдуме предрекли присоединение непризнанных ДНР и ЛНР к России.