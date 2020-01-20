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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В ЛНР раскрыли детали обернувшегося потерями для ВСУ боя с «правосеками» в Донбассе

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

В ЛНР раскрыли детали обернувшегося потерями для ВСУ боя с «правосеками» в Донбассе
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Ополченцам ЛНР стало известно о новом боестолкновении между Вооруженными силами Украины и представителями «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующую информацию озвучила Народная милиция непризнанной республики.

В ЛНР рассказали, что инцидент произошел в прошлую среду. Бойцы из 46-й бригады ВСУ и «правосеки» устроили перестрелку, поссорившись в ходе распития алкоголя. Итогом случившегося стала госпитализация с ранениями трех военнослужащих. Кроме того, в результате боя сгорел блиндаж и оказалась выведена из строя бронемашина.

Ранее сегодня сообщалось, что военкор Марина Харькова заявила о «нешуточном обострении» ситуации на луганском фронте.

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ДЦ

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