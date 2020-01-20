В Госдуме предсказали включение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав России

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20 января 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Восставшие против киевской власти ДНР и ЛНР в будущем будут включены в Конституцию Российской Федерации в качестве ее полноправных субъектов. С соответствующим заявлением выступил Андрей Козенко, депутат Государственной Думы.

Согласно точке зрения парламентария, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», в настоящий момент самопровозглашенные республики Донбасса являются «особенными субъектами» РФ. Козенко выразил уверенность в том, что в будущем Москва официально присоединит Донецк и Луганск.

Ранее сообщалось, что в ДНР рассказали о закладке президентом Владимиром Зеленским «бомбы замедленного действия» под Украину.