Восставшие против киевской власти ДНР и ЛНР в будущем будут включены в Конституцию Российской Федерации в качестве ее полноправных субъектов. С соответствующим заявлением выступил Андрей Козенко, депутат Государственной Думы.
Согласно точке зрения парламентария, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», в настоящий момент самопровозглашенные республики Донбасса являются «особенными субъектами» РФ. Козенко выразил уверенность в том, что в будущем Москва официально присоединит Донецк и Луганск.
Ранее сообщалось, что в ДНР рассказали о закладке президентом Владимиром Зеленским «бомбы замедленного действия» под Украину.