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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Аналитик раскрыл тактику Киева по развязыванию открытой войны России и Украины

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Аналитик раскрыл тактику Киева по развязыванию открытой войны России и Украины
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Задачей киевских властей является развязывание открытого военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад политолог Ростислав Ищенко.

По словам специалиста, руководство соседней страны использует для достижения своей цели русскоязычных украинцев. Как отметил Ищенко, официальный Киев устроил травлю представителей этой категории населения в надежде спровоцировать Москву на ответные радикальные шаги. Среди репрессивных мер, принятых властями Украины, эксперт, в частности, назвал принятие закона об образовании.

Ранее в понедельник сообщалось, что в армии России заявили о готовности отправить в зону конфликта в Донбассе подразделения инженерных войск.

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