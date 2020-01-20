Генерал раскрыл выпустившего ополченцев из Славянска «предателя» в Генштабе ВСУ

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20 января 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы Донбасса, Senkar Tomas / globallookpress.com

В том, что ополченцы самопровозглашенной ДНР смогли выйти из окруженного Славянска летом 2014 года, виноват Виктор Муженко, в тот момент возглавлявший Генштаб Вооруженных сил Украины. С таким заявлением выступил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По словам Кривоноса, процитированного интернет-ресурсом «Русская весна», Муженко передавали координаты покинувших Славянск сил ополчения, однако огонь по ним открыт не был. Тогдашний руководитель Генштаба «предал» армию, озвучил свое мнение генерал.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Кривонос допустил реализацию Киевом «хорватского сценария» в отношении республик Донбасса.

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