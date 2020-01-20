Возможный сценарий уничтожения Украиной республик Донбасса назвал генерал ВСУ

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20 января 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киев может реализовать в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР «хорватский сценарий». Соответствующий вариант развития событий допустил Сергей Криновос, генерал-майор Вооруженных сил Украины.

В 1995 году армия Хорватии провела две военных операции, приведших к уничтожению Сербской Краины. Кривонос заявил в беседе со СМИ, что украинская сторона может пойти по аналогичному пути в Донбассе. Обязательным условием претворения в жизнь силового сценария должна стать поддержка Запада, отметил генерал.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве раскрыли потери ВСУ в боевых столкновениях с ополченцами в прошлом году.

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