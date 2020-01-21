В Донецке уничтожили командира спецназа самопровозглашенной ДНР

В Донецке накануне вечером застрелили одного из командиров полка Спецназначения Внутренних войск МВД ДНР с позывным «Грин». Соответствующая информация появилась в социальной сети Facebook.
Детали произошедшего инцидента на данный момент неизвестны. Даниил Безсонов, представитель Мининформации республики, комментируя в интернете новость о гибели «Грина», отметил, что тот «был настоящим русским офицером и боевым командиром».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, как можно остановить вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года.
Читайте также:
1. Украинский политолог нашел ключ к прекращению гражданской войны в Донбассе
2. Генерал раскрыл выпустившего ополченцев из Славянска «предателя» в Генштабе ВСУ