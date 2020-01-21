В Донецке уничтожили командира спецназа самопровозглашенной ДНР

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21 января 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченец ДНР, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

В Донецке накануне вечером застрелили одного из командиров полка Спецназначения Внутренних войск МВД ДНР с позывным «Грин». Соответствующая информация появилась в социальной сети Facebook.

Детали произошедшего инцидента на данный момент неизвестны. Даниил Безсонов, представитель Мининформации республики, комментируя в интернете новость о гибели «Грина», отметил, что тот «был настоящим русским офицером и боевым командиром».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, как можно остановить вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года.

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