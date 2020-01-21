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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Вероятное будущее восставших против Киева ДНР и ЛНР предрек украинский аналитик

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Вероятное будущее восставших против Киева ДНР и ЛНР предрек украинский аналитик
Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Василь Вакаров, украинский политический эксперт, предположил, какое будущее ждет восставшие против киевской власти ДНР и ЛНР. По этому вопросу специалист высказался в беседе с представителями СМИ.

Согласно точке зрения Вакарова, самопровозглашенные республики вряд ли выйдут из состава Украины. Как отметил аналитик, возможен другой вариант - неподконтрольная Киеву часть Донбасса объявит себя правопреемницей УССР. Из слов Василя Вакарова, процитированного отечественным изданием «Украина.ру», следует, что данный сценарий не противоречит минским договоренностям.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве раскрыли условия ликвидации ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию».

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