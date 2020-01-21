Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Положительные для Украины последствия потери Крыма и Донбасса назвал киевский экономист

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Положительные для Украины последствия потери Крыма и Донбасса назвал киевский экономист
Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

Потеря Украиной Крыма и части Донбасса принесла пользу бывшей советской республике. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Олег Соскин, киевский экономический эксперт.

Согласно утверждению аналитика, Крымский полуостров и территории, занимаемые в настоящее время ДНР и ЛНР, всегда были дотационными. После потери Киевом контроля над ними Украина перестала тратить «огромную кучу денег, которые крались», процитировал Соскина интернет-портал «ПолитНавигатор».

Ранее во вторник сообщалось, что Деян Берич, снайпер непризнанной ДНР, рассказал, как можно избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе.

Читайте также:

1. Снайпер ДНР назвал способ избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе

2. Вероятное будущее восставших против Киева ДНР и ЛНР предрек украинский аналитик

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Снайпер ДНР назвал способ избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе

Снайпер ДНР назвал способ избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе

Украинская сторона в будущем попробует возобновить полномасштабные боевые действия на территории Донбасса. Уверенность в этом высказал снайпер ДНР Деян Берич, ставший собеседником журналистов.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Екатеринбурге в понедельник, 20 января, кондуктор высадила школьницу из троллейбуса на мороз. 15-летней девочке не хватило на билет одного рубля. В столице Урала…

//новости ан

//новости ан

ЧП в полиции Ростова-на Дону, в котором теперь будет разбираться Следственный комитет России, поскольку речь идет о систематическом вымогательстве в правоохранительных…

//новости ан

Россия серьезно готовится к председательству в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в 2020 г. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на вчерашней…

//новости ан

Композитор Максим Дунаевский отметил 75-летние, но поклонники обсуждают не только его прекрасные песни, но и активную личную жизнь. Кто бы мог подумать, что в таком…

//новости ан

Сироту из Апшеронского района Краснодарского края будут судить за хищение госсобственности в крупном размере. Нет, он ничего не украл, он всего лишь убрал поваленные…

//новости ан

//новости ан

Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о готовящихся изменениях в личной жизни. Анастасия выходит замуж. Свадьба планируется до конца 2020 года. Дату выберут…

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза организации по Сирии. Она назвала доказательства России на тему необъективности…

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что вероятность проникновения нового коронавируса из Китая в Россию есть. К настоящему моменту известно о 217 заболевших, четверо…

Иранские представители расследования крушения самолета Boeing украинской авиакомпании сообщили, что пассажирское воздушное судно было сбито двумя ракетами класса…

В Томской области устанавливаются личности 10 человек, погибших при пожаре дома в поселке Причулымский Асиновского района. Одноэтажное деревянное здание в сибирском…