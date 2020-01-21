Положительные для Украины последствия потери Крыма и Донбасса назвал киевский экономист

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21 января 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

Потеря Украиной Крыма и части Донбасса принесла пользу бывшей советской республике. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Олег Соскин, киевский экономический эксперт.

Согласно утверждению аналитика, Крымский полуостров и территории, занимаемые в настоящее время ДНР и ЛНР, всегда были дотационными. После потери Киевом контроля над ними Украина перестала тратить «огромную кучу денег, которые крались», процитировал Соскина интернет-портал «ПолитНавигатор».

Ранее во вторник сообщалось, что Деян Берич, снайпер непризнанной ДНР, рассказал, как можно избежать возобновления полномасштабной войны в Донбассе.

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