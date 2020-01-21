Стали известны подробности уничтожения в Донецке командира спецназовцев ДНР

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21 января 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченец ДНР, Geovien So / globallookpress.com

Стали известны подробности инцидента с убийством в столице ДНР одного из командиров полка Спецназначения Внутренних войск МВД республики с позывным «Грин». Соответствующая информация появилась в русскоязычном сегменте интернета.

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении портала «ПолитНавигатор», «Грина» ликвидировали в подъезде его дома. Также имеются сведения о том, что командира спецназовцев убили выстрелом в спину из пистолета.

Ранее сегодня сообщалось, что Деян Берич, сербский доброволец ДНР, заявил о возможной причастности бывшего министра обороны самопровозглашенного государства Игоря Стрелкова к гибели лидеров ополчения в Славянске.

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