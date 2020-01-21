Появилась информация о попытке наступления ВСУ на ЛНР и тяжелых боях в Донбассе

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на позиции Народной милиции ЛНР, результатом этого стали тяжелые бои. Соответствующая информация опубликована в русскоязычном интернет-сегменте.
Как стало известно ресурсу «ПолитНавигатор», некоторое время назад киевские военные начали обстреливать ряд поселков, которые подконтрольны властям самопровозглашенной республики.
Также на некоторых участках линии соприкосновения в Луганской области завязались тяжелые бои. Имевшие численный перевес ВСУ попытались выбить ополченцев с занимаемых ими позиций, говорится в процитированном материале.
Ранее сообщалось, что Андрей Суздальцев, отечественный политический эксперт, рассказал о надежде Киева на карательную операцию против республик Донбасса.
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