Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Появилась информация о попытке наступления ВСУ на ЛНР и тяжелых боях в Донбассе

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Появилась информация о попытке наступления ВСУ на ЛНР и тяжелых боях в Донбассе
Ополченцы Донбасса, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на позиции Народной милиции ЛНР, результатом этого стали тяжелые бои. Соответствующая информация опубликована в русскоязычном интернет-сегменте.

Как стало известно ресурсу «ПолитНавигатор», некоторое время назад киевские военные начали обстреливать ряд поселков, которые подконтрольны властям самопровозглашенной республики.

Также на некоторых участках линии соприкосновения в Луганской области завязались тяжелые бои. Имевшие численный перевес ВСУ попытались выбить ополченцев с занимаемых ими позиций, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что Андрей Суздальцев, отечественный политический эксперт, рассказал о надежде Киева на карательную операцию против республик Донбасса.

Читайте также:

1. Политолог рассказал о надежде Киева на «карательную экспедицию» против ДНР и ЛНР

2. Предсказаны опасные для Киева последствия возможного наступления ВСУ на Донбасс

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

У Киева нет шансов на военную победу в Донбассе. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил в разговоре с журналистами Николай Пундик, бывший председатель Одесского облсовета.

Если в Донбассе состоятся честные местные выборы под контролем представителей ОБСЕ, данное голосование станет фактически референдумом о независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил эксперт Андрей Суздальцев.

Если в Донбассе состоятся честные местные выборы под контролем представителей ОБСЕ, данное голосование станет фактически…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В московской школе учитель рисования заставила школьницу дорисовать вернувшемуся с войны солдату оторванную ногу. Правда жизни не нужна, главное - чтобы было "правильно…

//новости ан

//новости ан

В Москве арестовали на двое суток мужчину, который не захотел просвечивать сумку на входе в метро. Он был уверен, что рентген металлодетектора, установленный на станции…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Виски вместо незамерзайки в авто заливал сотрудник ДПС в Новосибирске и был уволен из органов «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов…

//новости ан

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил наказать телеведущую Алену Водонаеву по закону об оскорблении общества. По его словам, знаменитость оскорбила всех…

В Сети смеются, экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства в соцсети Instagram. После отставки с поста премьера он решил…

Светлана Бондарчук взволновала фолловеров, опубликовав пляжные фото. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука отдыхает на Мальдивах с женихом. Харченко и опубликовал…

Манипуляции людьми через социальные медиа могут достигнуть невиданных масштабов в связи с удешевлением и более широким распространением новых технологий. Об этом пишет…

Дональд Трамп никогда не был в Коми, и уж точно не пробовал местных гамбургером. Но владельцы одного из местных ресторанов уже и не знали, как зазвать посетителей…

//новости ан

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил американскому журналисту, предложившему его воспитаннице Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство. Филип…