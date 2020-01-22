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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли приведшую к провалу вылазку в «серой зоне» Донбасса. Об этом говорится в информации, распространенной Народной милицией непризнанной ЛНР.

В Народной милиции рассказали, что группа киевских силовиков, попытавшаяся продвинуться в районе Золотого, зашла на минное поле. В результате срабатывания взрывных устройств погиб один военный, еще пятеро ранены. Среди них, по данным ополченцев ЛНР, два представителя офицерского состава.

Ранее в среду сообщалось, что в украинском экспертном сообществе спрогнозировали «дату присоединения к Российской Федерации Абхазии и республик Донбасса».

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ДЦ

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В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли приведшую к провалу вылазку в «серой зоне» Донбасса. Об этом рассказывается в информации, распространенной Народной милицией непризнанной ЛНР.

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