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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Уехавший из Луганска украинский политик заявил о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Уехавший из Луганска украинский политик заявил о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе
Украинские военные в Донбассе, Romain Carre / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины в настоящий момент несут тяжелые потери в боестолкновениях с ополченцами ДНР и ЛНР, однако официальный Киев скрывает данные сведения. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Снегирев, покинувший Донбасс политик, который ранее возглавлял отделение одной из украинских националистических партий в Луганской области.

Снегирев, процитированный «ПолитНавигатором», в разговоре со СМИ обвинил подразделения самопровозглашенных республик в использовании 152-мм артиллерийских орудий и снайперов. Эта тактика приводит к большим потерям среди киевских военных, однако власти Украины замалчивают информацию, отметил собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко назвал двух кандидатов на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском.

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