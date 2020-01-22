Вооруженные силы Украины в настоящий момент несут тяжелые потери в боестолкновениях с ополченцами ДНР и ЛНР, однако официальный Киев скрывает данные сведения. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Снегирев, покинувший Донбасс политик, который ранее возглавлял отделение одной из украинских националистических партий в Луганской области.
Снегирев, процитированный «ПолитНавигатором», в разговоре со СМИ обвинил подразделения самопровозглашенных республик в использовании 152-мм артиллерийских орудий и снайперов. Эта тактика приводит к большим потерям среди киевских военных, однако власти Украины замалчивают информацию, отметил собеседник журналистов.
Ранее сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко назвал двух кандидатов на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском.
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