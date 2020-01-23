СМИ сообщили о появлении доказательства «прямого управления Украиной из США»

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23 января 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Государственные флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, обнародовал документ, свидетельствующий о том, что «Соединенные Штаты управляют Украиной уже напрямую». Такая формулировка содержится в заголовке заметки, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», Дубинский опубликовал письмо представителей американского посольства в Киеве украинскому генпрокурору Руслану Рябошапке. В послании указывается, каких кандидатов необходимо включить в кадровую комиссию Генпрокуратуры. По мнению депутата Рады, это письмо говорит о «полной потери субъектности» Рябошапкой.

Ранее сообщалось, что документалист Сергей Головченко раскрыл причину упорства киевских военных в боях за аэропорты Донецка и Луганска.

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