Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, обнародовал документ, свидетельствующий о том, что «Соединенные Штаты управляют Украиной уже напрямую». Такая формулировка содержится в заголовке заметки, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет «Русская весна», Дубинский опубликовал письмо представителей американского посольства в Киеве украинскому генпрокурору Руслану Рябошапке. В послании указывается, каких кандидатов необходимо включить в кадровую комиссию Генпрокуратуры. По мнению депутата Рады, это письмо говорит о «полной потери субъектности» Рябошапкой.
Ранее сообщалось, что документалист Сергей Головченко раскрыл причину упорства киевских военных в боях за аэропорты Донецка и Луганска.
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