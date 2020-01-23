Раскрыта причина упорства ВСУ в боях с ополчением за аэропорты Донецка и Луганска

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23 января 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Звезда»

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Документалист Сергей Головченко, снявший фильм о конфликте в Донбассе, объяснил, почему военнослужащие Вооруженных сил Украины упорно сражались за аэропорты Донецка и Луганска.

По словам процитированного «Звездой» Головченко, попавшие в плен к ополченцам бойцы ВСУ рассказывали, что украинская сторона не сдавала аэропорты, так как ждала подкрепления из Соединенных Штатов. В зону конфликта должны были прибыть силы 108-й воздушно-десантной дивизии США.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в непризнанной ДНР предсказали потерю Украиной государственности из-за деятельности президента Владимира Зеленского и его окружения.

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