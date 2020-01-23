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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В ДНР раскрыли единственную помеху для уничтожения Киевом республик Донбасса

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

В ДНР раскрыли единственную помеху для уничтожения Киевом республик Донбасса
Ополченцы Донбасса, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Александр Куренков, депутат парламента самопровозглашенной ДНР, прокомментировал недавнее заявление представителя украинского Совнацбеза Сергея Кривоноса о возможности реализации Киевом «хорватского сценария» в Донбассе. Данный вариант предполагает ликвидацию ДНР и ЛНР в результате проведения быстрой военной операции.

Как отметил Куренков, у украинской стороны нет никаких моральных преград для массового истребления жителей республик. Единственной помехой для претворения в жизнь агрессивных планов Киева является готовая дать отпор противнику Народная милиция ДНР и ЛНР, полагает парламентарий.

Ранее сообщалось, что Виталий Портников, киевский журналист, предсказал объединение России с Украиной и Белоруссией в 2024 году.

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