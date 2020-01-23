Прогноз о слиянии РФ с Белоруссией и Украиной в 2024-м огласил киевский журналист

Пока президент Владимир Зеленский «отдыхает», в России якобы готовятся брать под контроль украинские города. С соответствующим заявлением выступил Виталий Портников, киевский журналист.
По мнению эксперта, процитированного автором канала «Террикон» в «Яндекс. Дзен», «следующая атака» РФ приведет к «потере страны» украинцами. Согласно расчетам Портникова, в 2024-м Россия присоединит к себе Украину, а также Белоруссию.
Киевские политики обвиняют Москву в «агрессии» в Донбассе, также украинская сторона регулярно заявляет о возможности потери других регионов, входящих в состав бывшей советской республики. Власти РФ все подобные утверждения опровергает.
Ранее в СМИ сообщили о появлении доказательства «прямого управления Украиной из США».
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