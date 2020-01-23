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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Прогноз о слиянии РФ с Белоруссией и Украиной в 2024-м огласил киевский журналист

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Прогноз о слиянии РФ с Белоруссией и Украиной в 2024-м огласил киевский журналист
Вид на Московский Кремль, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Пока президент Владимир Зеленский «отдыхает», в России якобы готовятся брать под контроль украинские города. С соответствующим заявлением выступил Виталий Портников, киевский журналист.

По мнению эксперта, процитированного автором канала «Террикон» в «Яндекс. Дзен», «следующая атака» РФ приведет к «потере страны» украинцами. Согласно расчетам Портникова, в 2024-м Россия присоединит к себе Украину, а также Белоруссию.

Киевские политики обвиняют Москву в «агрессии» в Донбассе, также украинская сторона регулярно заявляет о возможности потери других регионов, входящих в состав бывшей советской республики. Власти РФ все подобные утверждения опровергает.

Ранее в СМИ сообщили о появлении доказательства «прямого управления Украиной из США».

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