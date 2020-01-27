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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Журналист с Украины раскрыл «немалую вину» Киева в развязывании войны в Донбассе

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист с Украины раскрыл «немалую вину» Киева в развязывании войны в Донбассе
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

На киевской власти лежит «немалая доля вины» за развязывание вооруженного противостояния на территории Донбасса. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Дмитрий Гордон, журналист с Украины.

Как отметил Гордон, руководство бывшей советской республики с момента обретения страной независимости ущемляло жителей восточных регионов, насильно навязывая им украинский язык. По словам журналиста, процитированного «ПолитНавигатором», осуществлять украинизацию в Донбассе нужно было более мягкими методами.

Ранее сообщалось, что в СМИ рассказали о подготовке Киева к новой «стычке» с Россией, а украинский эксперт Михаил Погребинский поведал о «первой мощной атаке» на президента Владимира Зеленского.

 

ДЦ

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