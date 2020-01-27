Источник в непризнанной ДНР пообещал ужесточение курса РФ в отношении Украины

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27 января 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Политика Российской Федерации в отношении Украины будет ужесточена. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил источник, близкий к властям непризнанной Донецкой народной республики.

Как выразился информатор «ПолитНавигатора», с Украиной «будет все жестче». По словам собеседника интернет-ресурса, причинами корректировки курса послужили антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Давосе и его демонстративный отказ ехать на израильский форум памяти жертв Холокоста, в котором принял участие глава РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в украинском экспертном сообществе назвали «условие» прекращения «войны с Россией» и раскрыли вину Киева в развязывании конфликта на территории Донбасса.