Политика Российской Федерации в отношении Украины будет ужесточена. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил источник, близкий к властям непризнанной Донецкой народной республики.
Как выразился информатор «ПолитНавигатора», с Украиной «будет все жестче». По словам собеседника интернет-ресурса, причинами корректировки курса послужили антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Давосе и его демонстративный отказ ехать на израильский форум памяти жертв Холокоста, в котором принял участие глава РФ Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что в украинском экспертном сообществе назвали «условие» прекращения «войны с Россией» и раскрыли вину Киева в развязывании конфликта на территории Донбасса.