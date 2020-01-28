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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В ополчении ДНР подсказали украинским властям способ вернуть Донбасс без войны

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

В ополчении ДНР подсказали украинским властям способ вернуть Донбасс без войны
Ополченцы ДНР, Janos Chiala / globallookpress.com

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть под свой контроль Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

По словам Жоги, ставшего собеседником корреспондента kp.ru, украинской стороне необходимо прекратить обстрелы и попытаться найти общий язык с жителями Донбасса, «предлагая какие-то выгоды и идя на компромиссы».

Ранее Татьяна Монтян, общественница из Киева, заявила о том, что президент Владимир Зеленский превратился в «живого мертвеца». Кроме того, сообщалось, что львовский журналист Остап Дроздов спрогнозировал возможное будущее ДНР и ЛНР после их реинтеграции.

 

ДЦ

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