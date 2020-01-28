Названо способное похоронить надежды Украины на усиление флота «чудо-оружие» РФ

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28 января 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Мечты властей Украины об усилении флота бывшей советской республики новым торпедным вооружением разобьются о «чудо-оружие», которое имеется в распоряжении Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет ФАН, планы Киева оснастить свои корабли современными торпедами вместо ракет «Нептун», не имеют никакого смысла, потому что у России есть чем на это ответить. Специалисты РФ создали уникальный противолодочный комплекс «Пакет-НК», который способен «отбиться» сразу от нескольких вражеских торпед, даже атакующих с разных векторов, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что Евгений Балицкий, бывший депутат Верховной Рады, раскрыл причину невозможности «возвращения» Крыма Киеву и рассказал о начале «геноцида» русских на Украине.