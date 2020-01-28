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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Бывший депутат Рады сообщил о начале «настоящего геноцида» русских на Украине

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Рады сообщил о начале «настоящего геноцида» русских на Украине
Заседание Верховной Рады Украины, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Принятие на Украине документа, который предусматривает закрытие русских школ, но делает послабления для других народностей, означает начало «настоящего геноцида» в стране. С соответствующим заявлением выступил Евгений Балицкий, экс-депутат Верховной Рады.

Как отметил экс-парламентарий, законодатели разделили все население бывшей советской республики на три категории. Первая – украинцы, вторая – «коренные жители», третья – нацменьшинства.

По словам Балицкого, пойти на подобный шаг в стране, на протяжении истории которой на ее территории жили свыше ста титульных наций, могли только неумные люди. Принятие обозначенного закона означает начало «геноцида» русских на Украине, процитировал экс-представителя Рады интернет-портал «ПолитНавигатор».

Ранее Евгений Балицкий объяснил невозможность «возвращения» Киеву Крыма. Кроме того, сообщалось, что в ополчении ДНР посоветовали властям Украины способ реинтеграции Донбасса.

 

ДЦ

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