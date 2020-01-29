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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Конфликт Владимира Зеленского с Россией и Германией предсказал киевский эксперт

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Взгляд»

Конфликт Владимира Зеленского с Россией и Германией предсказал киевский эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда, Damian Klamka / globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского ждет конфликт с Российской Федерацией и Германией. Соответствующий прогноз озвучил киевский политический эксперт Михаил Погребинский, ставший собеседником отечественных журналистов.

По словам Погребинского, недавнее выражение Зеленским солидарности с Польшей по вопросам истории Второй мировой войны говорит о том, что глава государства решил «поиграть в одной команде» с Варшавой против Москвы и Берлина. Это политику даром не пройдет, отметил эксперт в разговоре со «Взглядом».

Ранее на Украине раскрыли фамилию предполагаемого сменщика Владимира Зеленского на посту президента. Также сообщалось, что российский аналитик Дмитрий Лекух объяснил, почему нереально воссоединение Донецка и Луганска с Киевом.

 

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