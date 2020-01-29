Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

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29 января 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины устроили в ночь на прошлую субботу, 25 января, «экстраординарный обстрел» Донецка. Об этом рассказала киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, побывавшая в столице самопровозглашенной республики.

Как отметила Монтян, местные жители засвидетельствовали, что такой мощной атаки не было уже давно. Разрывы снарядов были слышны даже в центре города, процитировал украинского юриста интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

По словам Татьяны Монтян, приехав в Донецк, она убедилась в том, что по нему бьют именно ВСУ, а не сами ополченцы, как утверждают в Киеве.

Ранее на Украине раскрыли экономическую выгоду руководства страны от войны с ДНР и ЛНР. Также сообщалось, что в СМИ назвали «первый серьезный провал» главы Украины Владимира Зеленского.