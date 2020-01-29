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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины устроили в ночь на прошлую субботу, 25 января, «экстраординарный обстрел» Донецка. Об этом рассказала киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, побывавшая в столице самопровозглашенной республики.

Как отметила Монтян, местные жители засвидетельствовали, что такой мощной атаки не было уже давно. Разрывы снарядов были слышны даже в центре города, процитировал украинского юриста интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

По словам Татьяны Монтян, приехав в Донецк, она убедилась в том, что по нему бьют именно ВСУ, а не сами ополченцы, как утверждают в Киеве.

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ДЦ

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