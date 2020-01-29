«Первый серьезный провал» президента Украины Владимира Зеленского назвали в СМИ

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29 января 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Коммерсантъ»

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Недавнее заявление Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой, сделанное политическим деятелем во время визита в Польшу, стало «первым серьезным провалом» президента Украины. Соответствующая оценка содержится в материале, размещенном на страницах российских СМИ.

Как отмечает обозреватель «Коммерсанта», высказывание Зеленского явилось крупной ошибкой, так как оно способно вновь осложнить отношения Киева с Москвой и урегулирование ситуации в Донбассе. «Серьезные политики так себя не ведут», - говорится в процитированной публикации.

Ранее Михаил Погребинский, киевский аналитик, спрогнозировал конфликт Владимира Зеленского с Россией и Германией после его слов о Второй мировой войне. Кроме того, сообщалось, что на Украине раскрыли экономическую выгоду от противостояния в Донбассе для руководства бывшей советской республики.