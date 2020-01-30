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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Экс-офицер СБУ добыл данные о возможной причастности Украины к уничтожению MH17

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-офицер СБУ добыл данные о возможной причастности Украины к уничтожению MH17
Место крушения малайзийского Boeing в Донбассе, globallookpress.com

Василий Прозоров, перешедший на сторону России бывший офицер Службы безопасности Украины, обнаружил данные, которым могут свидетельствовать о причастности Киева к уничтожению выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing, который потерпел крушение в небе над Донецкой областью.

По словам Прозорова, он разыскал двух военнослужащих Второго дивизиона 156 зенитно-ракетного полка СБУ, который летом 2014 года дислоцировался в Мариуполе. На вооружении формирования имелись комплексы «Бук», из которого, согласно выводам международного расследования, был сбит Boeing.

Как поведали военные, в начале июля 2014-го офицеров и контрактников их дивизиона отправили в секретную командировку. Она сопровождалась беспрецедентными мерами конспирации. В частности, на технике закрасили бортовые номера, а у контрактников забрали мобильные телефоны.

Участники командировки вернулись в Мариуполь в августе, о том, чем занимались в ходе выезда, никто из них своим сослуживцам не рассказал, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее эксперт Алексей Дзермант обозначил самый лучший вариант интеграции России, Белоруссии и Украины. Также сообщалось, что Леонид Кучма, второй украинский президент, раскрыл обязательное условие прекращения войны в Донбассе.

 

ДЦ

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