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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Обнародовано видео из района обострения боев ополчения и ВСУ на луганском фронте

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Обнародовано видео из района обострения боев ополчения и ВСУ на луганском фронте
Передовые позиции ополченцев Донбасса, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Народная милиция ЛНР поделилась видеозаписью, сделанной в районе села Березовское и поселка Голубовское, где наблюдается обострение противостояния между ополченцами и Вооруженными силами Украины. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Как рассказал корреспондентам пресс-службы Народной милиции ополченец с позывным «Питер», в последнее время ВСУ периодически прощупывают позиции бойцов ЛНР с помощью 120-мм минометов. Также киевские военные предпринимают попытки выдвижения по ночам.

Ранее на Украине раскрыли данные о резком обвале рейтинга партии президента Владимира Зеленского. Также сообщалось, что в Генштабе ВСУ назвали условие разгрома ДНР и ЛНР в течение трех недель.

 

ДЦ

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