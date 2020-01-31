Обнародовано видео из района обострения боев ополчения и ВСУ на луганском фронте

//В мире 13+

31 января 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Передовые позиции ополченцев Донбасса, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Народная милиция ЛНР поделилась видеозаписью, сделанной в районе села Березовское и поселка Голубовское, где наблюдается обострение противостояния между ополченцами и Вооруженными силами Украины. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Как рассказал корреспондентам пресс-службы Народной милиции ополченец с позывным «Питер», в последнее время ВСУ периодически прощупывают позиции бойцов ЛНР с помощью 120-мм минометов. Также киевские военные предпринимают попытки выдвижения по ночам.

Ранее на Украине раскрыли данные о резком обвале рейтинга партии президента Владимира Зеленского. Также сообщалось, что в Генштабе ВСУ назвали условие разгрома ДНР и ЛНР в течение трех недель.