Украинский аналитик раскрыл возможную секретную цель визита главы Госдепа в Киев

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3 февраля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Андрей Золотарев, киевский политический эксперт, поведал о предполагаемой секретной цели посещения главой американского Госдепа Майком Помпео Украины. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Согласно предположению Золотарева, процитированного «ПолитНавигатором», госсекретарь США приезжал в Киев, чтобы оказать давление на президента Владимира Зеленского. По мнению аналитика, команде американского лидера Дональда Трампа необходимо, чтобы власти Украины вбросили компромат на Джозефа Байдена, вероятного кандидата от демократов на предстоящих выборах главы Белого дома.

Ранее эксперт Владимир Корнилов рассказал, какие регионы могут отделиться в будущем от Киева. Также сообщалось, что Петр Порошенко, бывший украинский президент, назвал способ прекращения войны в Донбассе.