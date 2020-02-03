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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В СМИ раскрыли «роковую» ошибку «пытающегося дразнить РФ» Александра Лукашенко

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

В СМИ раскрыли «роковую» ошибку «пытающегося дразнить РФ» Александра Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Недавняя встреча Александра Лукашенко с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео стала «роковой» ошибкой белорусского президента, который «пытается дразнить Россию». Такая оценка содержится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как напоминает «Русская весна», Помпео в ходе переговоров с Лукашенко пообещал обеспечить бывшую советскую республику нефтью, призванной заменить топливо, поступающее из РФ. «Кредитованная нефть» является «наживкой», которую заглотил глава Белоруссии, отмечается в процитированной публикации. Издание прогнозирует, что в будущем у Александра Лукашенко начнутся «настоящие проблемы», так как США, в отличие от Москвы, не будут предоставлять Минску отсрочек по выплатам и скидок.

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ДЦ

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