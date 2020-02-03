Уехавший с Украины аналитик раскрыл причину военных поражений ВСУ в Донбассе

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3 февраля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Ополченцы ДНР, Janos Chiala / globallookpress.com

Причиной поражений Вооруженных сил Украины в боевых столкновениях с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало использование киевскими военными американской стратегии «Анаконда». Соответствующую точку зрения озвучил украинский аналитик Ростислав Ищенко, покинувший бывшую советскую республику после Евромайдана 2014 года.

По словам Ищенко, в рамках применения названной стратегии ВСУ планировали отрезать ополчение от границы с Россией, после чего задавить числом. Силы ДНР и ЛНР, воспользовавшись уязвимостями «Анаконды» - в частности, невозможностью надежного прикрытия всего блокадного кольца – смогли «нарезать» ее «на куски», отметил эксперт.

Ранее Георгий Тука, бывший представитель украинского кабмина, обозначил «условие» вторжения армии РФ в страну. Также сообщалось, что в СМИ раскрыли «роковую» ошибку белорусского лидера Александра Лукашенко.