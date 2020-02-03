Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Уехавший с Украины аналитик раскрыл причину военных поражений ВСУ в Донбассе

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Уехавший с Украины аналитик раскрыл причину военных поражений ВСУ в Донбассе
Ополченцы ДНР, Janos Chiala / globallookpress.com

Причиной поражений Вооруженных сил Украины в боевых столкновениях с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало использование киевскими военными американской стратегии «Анаконда». Соответствующую точку зрения озвучил украинский аналитик Ростислав Ищенко, покинувший бывшую советскую республику после Евромайдана 2014 года.

По словам Ищенко, в рамках применения названной стратегии ВСУ планировали отрезать ополчение от границы с Россией, после чего задавить числом. Силы ДНР и ЛНР, воспользовавшись уязвимостями «Анаконды» - в частности, невозможностью надежного прикрытия всего блокадного кольца – смогли «нарезать» ее «на куски», отметил эксперт.

Ранее Георгий Тука, бывший представитель украинского кабмина, обозначил «условие» вторжения армии РФ в страну. Также сообщалось, что в СМИ раскрыли «роковую» ошибку белорусского лидера Александра Лукашенко.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…