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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик
Патриотическая акция в украинском Ивано-Франковске, Yurii Rylchuk / globallookpress.com

Дмитрий Скворцов, киевский публицист и эксперт, рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Согласно прогнозу Скворцова, ставшего собеседником «Свободной прессы», вероятные новые потрясения на Украине сделают разлом бывшей советской республики неминуемым. Эксперт полагает, что дезинтеграция страны способна привести к созданию таких государств, как Галицко-Волынская республика и Подкарпатская Русь. Остальные регионы, по словам Дмитрия Скворцова, «будут искать, к кому примкнуть по ситуации».

Ранее в Верховной Раде предрекли крах украинской экономики. Также появились сообщения о «серьезном обострении» в зоне боевых действий в Донбассе.

 

ДЦ

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Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

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