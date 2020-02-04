Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

//В мире 13+

4 февраля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Патриотическая акция в украинском Ивано-Франковске, Yurii Rylchuk / globallookpress.com

Дмитрий Скворцов, киевский публицист и эксперт, рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Согласно прогнозу Скворцова, ставшего собеседником «Свободной прессы», вероятные новые потрясения на Украине сделают разлом бывшей советской республики неминуемым. Эксперт полагает, что дезинтеграция страны способна привести к созданию таких государств, как Галицко-Волынская республика и Подкарпатская Русь. Остальные регионы, по словам Дмитрия Скворцова, «будут искать, к кому примкнуть по ситуации».

Ранее в Верховной Раде предрекли крах украинской экономики. Также появились сообщения о «серьезном обострении» в зоне боевых действий в Донбассе.