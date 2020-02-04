Народная милиция ДНР сделала экстренное заявление о новом ударе ВСУ по Донецку

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4 февраля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Донецку. Детали случившегося раскрыты в экстренном сообщении, которое распространила Народная милиция самопровозглашенной республики.

В заявлении отмечается, что под огнем 28-й бригады ВСУ во вторник оказался Петровский район города. В результате применения киевскими военными оружия БМП, гранатометов и пулеметов оказались повреждены пять домов. Сведения о возможных жертвах и пострадавших уточняются в данный момент.

Ранее в Луганске назвали регионы, которые могут в будущем отделиться от Украины. Также сообщалось, что отечественный эксперт Олег Неменский рассказал о единственном сценарии примирения Москвы и Киева.