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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Народная милиция ДНР сделала экстренное заявление о новом ударе ВСУ по Донецку

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Народная милиция ДНР сделала экстренное заявление о новом ударе ВСУ по Донецку
Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Донецку. Детали случившегося раскрыты в экстренном сообщении, которое распространила Народная милиция самопровозглашенной республики.

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В заявлении отмечается, что под огнем 28-й бригады ВСУ во вторник оказался Петровский район города. В результате применения киевскими военными оружия БМП, гранатометов и пулеметов оказались повреждены пять домов. Сведения о возможных жертвах и пострадавших уточняются в данный момент.

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ДЦ

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