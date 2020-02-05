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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

У Зеленского потребовали запретить пенсии жителям Донбасса из-за поддержки России

, 18:53 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: youtube

У Зеленского потребовали запретить пенсии жителям Донбасса из-за поддержки России
Зеленский и Порошнеко на стоп-кадре видео дебатов

Партия Зеленского попала в пенсионный скандал. Депутат фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что пенсионеры Донбасса не должны получать выплаты, так как могут быть за Россию.

Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о пенсиях для жителей Донбасса. Депутат «Слуги народа» его раскритиковала.

«Я категорически против этого закона», — заявила Елизавета Богуцкая: «Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. Ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?»

Судя по всему, заявление Богуцкой было услышано. В первом чтении проект не был принят. Ему не хватило голосов.

Новые власти уже попадали в скандал с невыполнением обещаний. В предвыборной риторике Зеленский настаивал на соблюдении прав жителей Донбасса. После победы на выборах, все изменилось. Зеленский продолжил порошенковскую политику в отношении жителей Донбасса.

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