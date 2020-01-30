Украинские старики могут остаться без пенсии

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30 января 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

На Украине объявлена масштабная проверка пенсионных выплат. Многие могут остаться без пенсий. Об этом сообщили украинские СМИ.

Объявленная проверка выплат может обернуться прекращением выплат. Они могут быть отменены, если заявитель предоставил недостоверные сведения. Их уточнят в ходе верификации.

Кроме того, украинские власти собираются прекратить выплаты пенсионерам, которые уезжают в России. Утверждается, что условием для прекращений выплат станет отсутствие человека на территории Украины в течение длительного времени.

Третьим условием названо неполучение украинским пенсионером денег в течение полугода. Эти меры уже связывают с уловками киевских властей, целью которых является отказ от выплат денег пенсионерам с Донбасса.

Еще будучи кандидатом в президенты Зеленский настаивал на том, что пенсионеры с Донбасса должны получать деньги. Однако после победы на выборах, риторика украинских властей изменилась. Права донбасских пенсионеров приходится отстаивать в суде.