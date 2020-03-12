Аргументы Недели → Экономика 13+
Экономист высказался о вероятности мощного экономического спада в мире
12 марта 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
Аргументы Недели → Экономика 13+
12 марта 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Илья Голубев
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