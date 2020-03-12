Экономист высказался о вероятности мощного экономического спада в мире

Александр Абрамов уточнил, что наиболее близким к реальности, по его мнению, является прогноз агентства Bloomberg – есть 53 процента вероятности, что рецессия в США случится в пределах года. Экономист считает, что данная точка зрения говорит, что все отнюдь не так плохо, как кажется.