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Экономист высказался о вероятности мощного экономического спада в мире

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Экономист высказался о вероятности мощного экономического спада в мире
финансовый кризис, pixabay.com
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал журналистам в четверг, 12 марта, о том, насколько вероятен мощный финансовый кризис в мире.
 
Эксперт подчеркнул, что сделать точный прогноз финансового кризиса не представляется возможным, так как подобные предположения всегда отличаются некоторой условностью, передает Радио Sputnik.
 
Александр Абрамов уточнил, что наиболее близким к реальности, по его мнению, является прогноз агентства Bloomberg – есть 53 процента вероятности, что рецессия в США случится в пределах года. Экономист считает, что данная точка зрения говорит, что все отнюдь не так плохо, как кажется.
ЕТ
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