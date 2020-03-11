Экономист оценил возможность серьезного экономического спада в России

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11 марта 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

рубли, pixabay.com

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в среду оценил сообщение Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о вероятности кризиса в финансовой системе РФ.

Масленников подчеркнул, что к оценкам АКРА относится с большой осторожностью, так как у него есть вопросы насчет того, насколько обоснованным является методологический инструментарий данных выкладок.

Эксперт заметил, что в настоящий момент устойчивость финансовой системы России является стабильной и высокой. Кроме того, по словам экономиста, она качественно выше других экономик.

Напомним, ранее эксперты АКРА заявили о повышенной вероятности кризиса в российской финансовой системе.