Российские аналитики опубликовали показатели индекса финансового стресса в России

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11 марта 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АКРА

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) определило индекс финансового стресса для России. Этот показатель достиг уровня 3,12 пункта. По данным АКРА, граница перехода системы в состояние кризиса – 2,5 пункта. Аналитики прогнозируют вероятность финансового кризиса.

Как отметили аналитики, такие резкие индекса с 2006 года происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах. "Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, но не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса", - подчеркнули эксперты АКРА. Она напомнили, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 п. в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса после этого не произошло.

По мнению аналитиков, на мировую экономику сейчас оказывает негативное влияние вспышка коронавируса. В связи с распространением нового вируса COVID-2019 за пределами Китая снижается экономическая активность в разных странах, последствием становится сокращение спроса на нефть. Серьезное давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+. Результатом падения нефтяных цен стало резкое ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке. В ответ на эти изменения 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно пятницы, 6 марта, на 2 п. и достиг отметки 3,1 п.

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев прогнозирует победу России в нефтяной войне.