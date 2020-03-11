Американский профессор Гвоздев прогонозирует победу России в нефтяной войне

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11 марта 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев прогнозирует победу России в нефтяной войне.

По его оценке, Москва вступила в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года сможет не только взять реванш над США, но и восстановить своё партнерство с Саудовской Аравией, - сообщает kp.ru. Американский экономист считает экономической войной снижение цен на нефть, говорится в статье Николаса Гвоздева в издании National Interest.

По его мнению, Россия ради укрепления своих позиций перед США готова к новым угрозам. Экономист подтверждает свое мнение примером участия России в обострении ситуации в Сирии.

Как доказывает Гвоздев, Россия продемонстрировала Турции, насколько НАТО готово к помощи и насколько не готово, и турецкий президент Реджеп Эрдоган приезжал в Москву для налаживания диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

Гвоздев полагает, что Россия отказалась от соглашения с ОПЕК+, потому что оно перестало быть полезным для российской нефтяной отрасли. Аналитик отметил, что Саудовская Аравия пригрозила повышением нефтедобычи ради давления на Россию, но не учла, что российский бюджет "может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский".

По его оценке, сильная команда Минфина России создала приличный "денежный резерв на чёрный день"

Гвоздев также предположил ухудшение отношений между США и Саудовской Аравией.

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