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//Экономика 13+

Ряд китайских компаний имеет предписание правительства о покупке нефти только в России

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Ряд китайских компаний имеет предписание правительства о покупке нефти только в России

Главное таможенное управление КНР сообщает, что с начала 2020 года Россия смогла нарастить уровень поставок в Китай на 5,6%.

Торговая война и коронавирус негативно сказались на внешней торговле КНР. Однако Россия в этом отношении получила определённую выгоду. Несмотря на то, что китайских товаров стало меньше поступать на российский рынок, от нашей продукции КНР не отказывается.

В прошлом году Пекин сократил импорт из США, в том числе американских энергоносителей. Россия в этих условиях нарастила поставки в Поднебесную нефти и газа. Российские производители медицинских изделий последние два месяца работали практически полностью на Китай. Также выросли поставки продуктов из России. Ряд китайских компаний имеет предписание правительства о покупке нефти только в России.

В целом из-за коронавируса китайский экспорт упал в годовом исчислении почти на 30%. Однако в Пекине уверены, что смогут нарастить экспорт уже в конце первого квартала. Американскому президенту ситуация в отношениях с Китаем выгодна. Товары не идут из Поднебесной по естественным причинам. Однако, в случае победы Трампа, он начнёт усиливать давление на Пекин, убирая из США китайские компании.

ПВ

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