Экс-командир ополчения ДНР назвал единственный путь завершения войны в Донбассе

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12 марта 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Александр Ходаковский, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, обозначил единственный способ завершения вооруженного конфликта в Донбассе. Слова военного деятеля приведены в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», Ходаковский отметил, что заявления о мире противостояние не остановят. Боевые действия прекратятся только после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и введения ею своих войск в Донбасс, отметил экс-командир.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Мельничук, бывший украинский комбат, рассказал об убийстве журналистов ВГТРК под Луганском летом 2014 года.