Аргументы Недели → В мире 13+

13 марта 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Михаил Погребинский, украинский политический эксперт, рассказал, при реализации какого сценария Киев окончательно потеряет территории, которые занимают в настоящий момент восставшие против центральной власти страны ДНР и ЛНР. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Погребинский признал, что минские договоренности «не очень комфортны для Украины», однако вариант с невыполнением соглашений приведет к окончательной потере Донецка и Луганска. «Минску» нет альтернативы, Киеву нужно «соглашаться на компромисс», процитировала аналитика «Красная весна».

Ранее в пятницу сообщалось, что Павел Климкин, бывший глава украинского МИД, обозначил цель своей страны в «войне» с Россией.