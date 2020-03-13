Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

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13 марта 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД, назвал цель Киева в «войне», которая якобы идет в настоящий момент между Россией и Украиной. По данному вопросу экс-министр высказался в разговоре с журналистами.

По словам Климкина, задача украинской стороны – достижение мира. Данный вариант означает «возвращение» в состав страны Крыма и восстановление Киевом контроля над всей территорией Донбасса, процитировал бывшего главу МИД «ПолитНавигатор».

Власти Украины обвиняют РФ в «оккупации» Крыма и «агрессии» в Донбассе. Москва подобные формулировки отвергает.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Петр Симоненко спрогнозировал расчленение своей страны в случае ее вступления в Евросоюз.