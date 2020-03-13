Экс-депутат Рады предрек расчленение Украины в случае ее вступления в Евросоюз

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13 марта 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Верховной Рады Петр Симоненко, Str / globallookpress.com

В случае вступления Украины в Европейский союз она будет расчленена соседними государствами. С соответствующим прогнозом выступил Петр Симоненко, экс-депутат Верховной Рады.

По словам Симоненко, к действиям по возвращению своих бывших земель, которые в настоящий момент находятся в составе Украины, готовы Румыния, Венгрия и Польша. Их претензии обретут юридическую силу, если Украина присоединится к Евросоюзу, после чего на страну распространится закон о реституции. В результате Киев потеряет контроль над восемью областями, процитировал экс-парламентария «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что в ополчении непризнанной ДНР рассказали о бое с украинскими военными под Донецком.