Уехавший на Украину российский журналист пообещал уничтожить соратников Зеленского

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16 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Айдер Муждабаев, переехавший на Украину российский журналист, пригрозил физической расправой представителям команды президента Владимира Зеленского за попытки урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом проинформировали СМИ.

Как пишет «Русская весна», Муждабаев разместил в Twitter пост, в котором пообещал «найти и уничтожить» всех, кто решит «предать» Небесную Сотню и украинских военных, погибших в зоне боевых действий на востоке страны.

На следующей неделе в рамках процесса урегулирования конфликта должно состояться подписание документа о создании консультативного совета по Донбассу. В украинских оппозиционных кругах полагают, что данный шаг станет «капитуляцией» Киева перед Россией.