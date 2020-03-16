Основатель «Азова» предсказал возможную дату «капитуляции» Украины перед Россией

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16 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Украинский националист Андрей Билецкий, Sadak Souici / Le Pictorium / globallookpress.com

На следующей неделе, 25 марта, может состояться «капитуляция» Украины перед Российской Федерацией. Соответствующий прогноз озвучил Андрей Билецкий, основатель националистического вооруженного формирования «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

В названный Билецким день должен быть подписан документ о создании консультативного совета по Донбассу. Согласно точке зрения праворадикала, заключив данное соглашение, Киев официально признает ДНР и ЛНР, что освободит Москву от «ответственности» за боевые действия на востоке Украины.

Киевские власти обвиняют РФ в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российская сторона данные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что в Народной милиции ДНР проинформировали о «рекордных» небоевых потерях армии Украины в зоне конфликта в Донбассе.