На следующей неделе, 25 марта, может состояться «капитуляция» Украины перед Российской Федерацией. Соответствующий прогноз озвучил Андрей Билецкий, основатель националистического вооруженного формирования «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация).
В названный Билецким день должен быть подписан документ о создании консультативного совета по Донбассу. Согласно точке зрения праворадикала, заключив данное соглашение, Киев официально признает ДНР и ЛНР, что освободит Москву от «ответственности» за боевые действия на востоке Украины.
Киевские власти обвиняют РФ в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российская сторона данные утверждения опровергает.
Ранее сообщалось, что в Народной милиции ДНР проинформировали о «рекордных» небоевых потерях армии Украины в зоне конфликта в Донбассе.