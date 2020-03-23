Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Ветеран АТО поведал об «ежедневном» уничтожении военных Украины снайперами ЛДНР

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Ветеран АТО поведал об «ежедневном» уничтожении военных Украины снайперами ЛДНР
Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

Снайперы Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР «ежедневно» убивают военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне конфликта на востоке страны. Об этом заявил бывший снайпер ВСУ, принимавший участие в «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название операции Киева в Донбассе).

Как пишет канал «Клякса» в «Яндекс. Дзен», пожелавший сохранить анонимность мужчина рассказал на одном из интернет-форумов, что против украинских военных «работают реальные стрелки», которые «просчитывают каждый шаг, сидят очень долго».

Ветеран АТО добавил, что снайперы ЛДНР постоянно «оттачивают свое мастерство». Соединения ВСУ «ежедневно» несут потери в результате действий стрелков ополчения, отметил представитель украинской стороны. По его словам, военные погибают «по своей глупости». «Каску не одел, вылез не там, пошел не туда», - привел примеры подобного поведения мужчина.

Ранее сообщалось, что в Донецке узнали о панике среди киевских силовиков из-за распространения коронавируса COVID-2019.

 

ДЦ

В мире

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью