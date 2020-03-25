Экс-депутат Рады назвала обязательное условие прекращения гражданской войны в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

25 марта 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Елена Бондаренко, бывший депутат Верховной Рады, озвучила обязательное условие прекращения вооруженного противостояния на востоке Украины. С соответствующим заявлением экс-парламентарий выступила в беседе с журналистами.

Как отметила Бондаренко, военный конфликт на территории Донецкой и Луганской областей носит гражданский характер. Боевые действия не остановятся, пока украинская сторона не признает этот факт, процитировал бывшего депутата интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах китайских СМИ появился материал, в котором рассказывается о роли Украины в борьбе НАТО против России.