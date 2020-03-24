Китайское издание Sohu рассказало о роли «пешки» Украины в борьбе НАТО с Россией

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24 марта 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Военные НАТО на полигоне во Львовской области, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

Украине отведена роль «пешки» в борьбе Североатлантического альянса против Российской Федерация. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Как пишет издание Sohu, Киев совершил ошибку, согласившись на сотрудничество с НАТО в надежде на присоединение к альянсу. В процитированной публикации говорится, что руководство военного-политического блока на самом деле не хочет помогать Украине. Отмечается, что бывшая советская республика для НАТО является просто «болевой точкой», с помощью которой можно воздействовать на Москву.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере назвали три козыря армии России в случае вооруженного конфликта с Турцией из-за Сирии.