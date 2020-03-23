В сети озвучили три козыря армии России в случае войны с Турцией из-за Сирии

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23 марта 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Названы три козыря Вооруженных сил Российской Федерации в случае военного столкновения с Турцией из-за ситуации в Сирии. Соответствующий материал разместили некоторое время назад в блогосфере.

Канал «Гражданинъ» в «Яндекс. Дзен» пишет, что российская армия обладает следующими преимуществами:

1. численностью – у РФ почти миллион военных, почти пять тысяч самолетов и 13 тысяч танков, тогда как Турция располагает 350 тысячами солдат и офицеров, одной тысячей самолетов и 2 500 танками;

2. высоким уровнем профессионализма личного состава;

3. современной техникой, которую производит мощный военно-промышленный комплекс.

Ранее сообщалось, что швейцарские СМИ рассказали о попадании Турции в «ловушку» России в сирийском Идлибе.