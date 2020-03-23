В сети озвучили три козыря армии России в случае войны с Турцией из-за Сирии

Названы три козыря Вооруженных сил Российской Федерации в случае военного столкновения с Турцией из-за ситуации в Сирии. Соответствующий материал разместили некоторое время назад в блогосфере.
Канал «Гражданинъ» в «Яндекс. Дзен» пишет, что российская армия обладает следующими преимуществами:
1. численностью – у РФ почти миллион военных, почти пять тысяч самолетов и 13 тысяч танков, тогда как Турция располагает 350 тысячами солдат и офицеров, одной тысячей самолетов и 2 500 танками;
2. высоким уровнем профессионализма личного состава;
3. современной техникой, которую производит мощный военно-промышленный комплекс.
Ранее сообщалось, что швейцарские СМИ рассказали о попадании Турции в «ловушку» России в сирийском Идлибе.